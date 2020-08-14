Чемпіон світу став футболістом клубу Бекхема
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Півзахисник збірної Франції Блез Матюіді змінив італійський “Ювентус” на американський ФК “Інтер Маямі”, передає УНН з посиланням на сайт команди з США.
Спочатку чинний чемпіон Італії “Ювентуса” оголосив про припинення співпраці з французьким півзахисником.
Потім американський клуб повідомив про контракт із Матюіді. Деталі не розголошуються.
Зазначимо, що 33-річний півзахисник перейшов в “Стару синьйору” з “Парі Сен-Жермен” в 2017 році. Сумарно за клуб він відіграв 133 поєдинки, в яких відзначився вісьмома голами і сімома результативними пасами.
Відзначимо, що в активі гравця три завойовані чемпіонства в Серії А, а також перемоги в Кубку та Суперкубку Італії. У складі збірної Франції футболіст ставав чемпіоном світу 2018 року.
Додамо, власником “Інтер Маямі” є Девід Бекхем.