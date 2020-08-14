Чемпион мира стал футболистом клуба Бекхэма

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди сменил итальянский “Ювентус” на американский ФК “Интер Майами”, передает УНН со ссылкой на сайт команды из США.

Сначала действующий чемпион Италии “Ювентуса” объявил о прекращении сотрудничества с французским полузащитником.

Затем американский клуб сообщил о контракте с Матюиди. Детали не разглашаются.

Отметим, что 33-летний полузащитник перешел в “Старую синьору” с “Пари Сен-Жермен” в 2017 году. Суммарно за клуб он сыграл 133 матча, в которых отметился восемью голами и семью результативными пасами.

Отметим, что в активе игрока три завоеванные чемпионства в Серии А, а также победы в Кубке и Суперкубке Италии. В составе сборной Франции футболист становился чемпионом мира 2018 года.

Добавим, владельцем “Интер Майами” является Дэвид Бекхэм.

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