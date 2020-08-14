Чемпион мира стал футболистом клуба Бекхэма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди сменил итальянский “Ювентус” на американский ФК “Интер Майами”, передает УНН со ссылкой на сайт команды из США.
Сначала действующий чемпион Италии “Ювентуса” объявил о прекращении сотрудничества с французским полузащитником.
Затем американский клуб сообщил о контракте с Матюиди. Детали не разглашаются.
Отметим, что 33-летний полузащитник перешел в “Старую синьору” с “Пари Сен-Жермен” в 2017 году. Суммарно за клуб он сыграл 133 матча, в которых отметился восемью голами и семью результативными пасами.
Отметим, что в активе игрока три завоеванные чемпионства в Серии А, а также победы в Кубке и Суперкубке Италии. В составе сборной Франции футболист становился чемпионом мира 2018 года.
Добавим, владельцем “Интер Майами” является Дэвид Бекхэм.