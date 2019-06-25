Чемпіон світу продовжив контракт з "Динамо" і був відданий в оренду новачку УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Півзахисник збірної України U-20 та київського "Динамо" Сергій Булеца підписав новий контракт із "біло-синіми", інформує УНН з посиланням на прес-службу команди.
Нова угода розрахована на п’ять років.
Попри угоду, керівництво клубу вирішило віддати гравця на майбутній сезон 2019/2020 в оренду до стану "Дніпро-1", який виграв Першу лігу минулого сезону та виступить в УПЛ.
Зауважимо, що минулого сезону Булеца виступав переважно за молодіжний склад "Динамо".
Разом із "Динамо" U-19 він дійшов до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. А в червні став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України U-20.