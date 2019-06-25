Чемпион мира продлил контракт с "Динамо" и был отдан в аренду новичку УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины U-20 и киевского "Динамо" Сергей Булеца подписал новый контракт с "бело-синими", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Новое соглашение рассчитано на пять лет.
Несмотря на соглашение, руководство клуба решило отдать игрока на будущий сезон 2019/2020 в аренду в состав "Днепр-1", который выиграл Первую лигу в прошлом сезоне и выступит в УПЛ.
Заметим, что в прошлом сезоне Булеца выступал преимущественно за молодежный состав "Динамо".
Вместе с "Динамо" U-19 он дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. А в июне стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины U-20.