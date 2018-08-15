Чемпіон світу і Європи Сільва заявив про завершення кар'єри у збірній Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Півзахисник англійської “Манчестер Сіті” Давід Сільва оголосив про завершення міжнародної кар’єри в збірній Іспанії, інформує УНН з посиланням на Twitter “Червоної фурії” та самого футболіста.
“У мене було багато днів і тижнів роздумів про рішення завершити свій етап у збірній. Без сумніву, це один з найскладніших виборів в моїй кар’єрі. Я прийняв його з подякою і смиренністю”, — заявив 32-річний футболіст центральної ланки поля.
У складі збірної Іспанії Сільва виграв два чемпіонати Європи (2008 і 2012) і чемпіонат світу 2010 року. На його рахунку 125 матчів і 37 м’ячів у складі “фурії Роха”.
Зауважимо, що 32-річний іспанець має в своїй колекції 9 титулів в рамках клубної кар’єри серед яких три чемпіонства Англії.
Нагадаємо, що раніше про закінчення міжнародної кар’єри сказав і ще один іспанець Жерар Піке.