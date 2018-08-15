Чемпион мира и Европы Сильва заявил о завершении карьеры в сборной Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Полузащитник английского “Манчестер Сити” Давид Сильва объявил о завершении международной карьеры в сборной Испании, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “Красной фурии” и самого футболиста.
“У меня было много дней и недель размышлений о решении завершить свой этап в сборной. Без сомнения, это один из самых сложных выборов в моей карьере. Я принял его с благодарностью и смирением”, — заявил 32-летний футболист центрального звена поля.
В составе сборной Испании Сильва выиграл два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира 2010 года. На его счету 125 матчей и 37 мячей в составе “фурии Рохи”.
Заметим, что 32-летний испанец имеет в своей коллекции 9 титулов в рамках клубной карьеры среди которых три чемпионства Англии.
Напомним, что ранее об окончании международной карьеры сказал и еще один испанец Жерар Пике.