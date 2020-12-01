Чемпіон світу Ф’юрі назвав найлегшого для себе суперника

Згідно із заявою “Циганського короля”, кривдник Володимира Кличка — володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, є найбільш простим суперників із нині усіх можливих.

“Я вважаю що найлегшим суперником для мене буде Ентоні Джошуа. Тільки тому, що він ідеально мені підходить по своєму боксерському стилю”, — зізнався Ф’юрі.

Нагадаємо, що троє українських боксерів увійшли до топ-10 суперважковаговиків в історії Європи.