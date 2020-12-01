Чемпіон світу Ф’юрі назвав найлегшого для себе суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі назвав ім’я боксера, який був для нього найлегшим візаві, передає УНН з посиланням на Wow Hydrare.
Згідно із заявою “Циганського короля”, кривдник Володимира Кличка — володар титулів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, є найбільш простим суперників із нині усіх можливих.
“Я вважаю що найлегшим суперником для мене буде Ентоні Джошуа. Тільки тому, що він ідеально мені підходить по своєму боксерському стилю”, — зізнався Ф’юрі.
Нагадаємо, що троє українських боксерів увійшли до топ-10 суперважковаговиків в історії Європи.