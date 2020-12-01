Чемпион мира Фьюри назвал легкого для себя соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал боксера, который был бы для него легким визави, передает УНН со ссылкой на Wow Hydrare.
Согласно заявлению “Цыганского короля”, обидчик Владимира Кличко — обладатель титулов WBA, WBO и IBF Джошуа, является наиболее простым соперником из ныне всех возможных.
“Я считаю, что самым легким соперником для меня будет Джошуа. Только потому, что он идеально мне подходит по своему боксерскому стилю”, — признался Фьюри.
Напомним, что трое украинских боксеров вошли в топ-10 супертяжеловесов в истории Европы.