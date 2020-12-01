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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21673 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80477 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101235 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117366 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152232 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200011 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 283247 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Чемпион мира Фьюри назвал легкого для себя соперника

Чемпион мира Фьюри назвал легкого для себя соперника

Киев  •  УНН

 • 11248 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал боксера, который был бы для него легким визави, передает УНН со ссылкой на Wow Hydrare.

Согласно заявлению “Цыганского короля”, обидчик Владимира Кличко — обладатель титулов WBA, WBO и IBF Джошуа, является наиболее простым соперником из ныне всех возможных.

“Я считаю, что самым легким соперником для меня будет Джошуа. Только потому, что он идеально мне подходит по своему боксерскому стилю”, — признался Фьюри.

Напомним, что трое украинских боксеров вошли в топ-10 супертяжеловесов в истории Европы.

Украинские Национальные Новости

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