Чемпіон світу Джошуа назвав Усика серйозним претендентом на титул

Цитата

На думку Джошуа, не варто судити Усика по тому, що він виступав на одну вагову категорію нижче.

“Цей хлопець уміє боксувати, він серйозний претендент. Як на мене, люди думають, що через його виступів на одну вагову категорію нижче він не створений для суперважкого дивізіону. Я вважаю, що якби це так працювало, то у нас би ніколи не було таких хлопців, як Флойд Мейвезер, який став чемпіоном світу в шести вагових категоріях і піднімався в вазі шість разів. Головне — навички і це (показує на свою голову, — ред.), концентрація і все таке. Не можна просто думати, що він недостатньо великий. Це ніколи не було головним.

Усик бився з суперваговиками, він боксував в моїй вазі. Після любителів він виступав в „WSB“. Це були напівпрофесійні поєдинки: п’ять раундів, але без шоломів. Там могли битися важковаговики і суперважкоатлети — будь-який, хто важить більше 91 кг. Ти міг важити навіть 200 кілограмів. Усик бився з цими хлопцями — це досвід”, — повідомив британець.

Контекст

Чемпіон світу Джошуа розповів про процес тренування перед боєм з Усиком.

Нагадаємо

Усик залишився в топ-10 найкращих суперважковаговиків світу.