"Челсі" завоював сьому перемогу в чемпіонаті Англії

На 22-й хвилині після перехоплення в центрі поля м’яч отримав Барклі, який майстерно відпасував далі в штрафну за спини захисникам, вивівши Морату один на один. Тому залишалося тільки переграти Харта, з чим він блискуче впорався.

На 56-й хвилині Вілліан сильно навісив на ближній кут воротарського з лівого флангу. Мората з трьох метрів головою примудрився послати м’яч вище воріт. Хвилиною пізніше Канте з центру поля відіграв поперек на Барклі, який дійшов майже до штрафної і метрів з 25 більярдним ударом поклав м’яч під праву штангу, залишивши без роботи Харта.

На 63-й хвилині Вілліан отримав м’яч на лівому фланзі від Жоржина, дійшов до штрафної і практично один в один повторив гольовий удар Барклі. Харт знову лише в красивому стрибку супроводжував м’яч. Крапку у зустрічі в компенсований час поставив Лофтус-Чік — 0:4.

Додамо також, “Челсі” з 24 вийшли на другий рядок — відставання від “Ліверпуля” лише в 2 очки.