"Челси" завоевал седьмую победу в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Лондонский “Челси” без одного из лидеров Эдена Азара без проблем расправляется на выезде с “Бернли” в чемпионате Англии, информирует УНН со ссылкой на сайт “синих”.
На 22-й минуте после перехвата в центре поля мяч получил Баркли, который мастерски отпасовал дальше в штрафную за спины защитникам, выведя Морату один на один. Поэтому оставалось только переиграть Харта, с чем он блестяще справился.
На 56-й минуте Виллиан сильно навесил на ближний угол вратарской с левого фланга. Мората с трех метров головой умудрился послать мяч выше ворот. Минутой позже Канте с центра поля сыграл поперек на Баркли, который дошел почти до штрафной и метров с 25 бильярдным ударом положил мяч под правую штангу, оставив без работы Харта.
На 63-й минуте Виллиан получил мяч на левом фланге от Георгина, дошел до штрафной и практически один в один повторил голевой удар Баркли. Харт снова только в красивом прыжке сопровождал мяч. Точку во встрече в компенсированное время поставил Лофтус-Чик — 0:4.
Добавим также, “Челси” с 24 вышли на вторую строчку — отставание от “Ливерпуля” только в 2 очка.