"Челси" завоевал седьмую победу в чемпионате Англии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108337 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116273 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154685 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147958 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129028 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173780 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На 22-й минуте после перехвата в центре поля мяч получил Баркли, который мастерски отпасовал дальше в штрафную за спины защитникам, выведя Морату один на один. Поэтому оставалось только переиграть Харта, с чем он блестяще справился.

На 56-й минуте Виллиан сильно навесил на ближний угол вратарской с левого фланга. Мората с трех метров головой умудрился послать мяч выше ворот. Минутой позже Канте с центра поля сыграл поперек на Баркли, который дошел почти до штрафной и метров с 25 бильярдным ударом положил мяч под правую штангу, оставив без работы Харта.

На 63-й минуте Виллиан получил мяч на левом фланге от Георгина, дошел до штрафной и практически один в один повторил голевой удар Баркли. Харт снова только в красивом прыжке сопровождал мяч. Точку во встрече в компенсированное время поставил Лофтус-Чик — 0:4.

Добавим также, “Челси” с 24 вышли на вторую строчку — отставание от “Ливерпуля” только в 2 очка.

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