"Челсі" розпочав переговори про трансфер двократного чемпіона Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Лондонський "Челсі" розпочав переговори про трансфер бразильського півзахисника Філіпа Коутіньйо в літньому трансферному вікні, передає УНН з посиланням на "Sport.es".
Представник збірної Бразилії знаходиться в оренді в “Баварії” з “Барселони”, але навряд чи повернеться на “Камп Ноу” на тлі інтересу з боку клубів Прем’єр-ліги.
“Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” і “Тоттенхем” бажають придбати гравця, але “Челсі” вийшов вперед у цій гонитві, почавши переговори.
Сказано, що саме хороші відносини між лондонським клубом і представником Коутіньйо Кіа Журабчіаном могли б полегшити цю операцію.
Зауважимо, що трансферна вартість бразильця становить 70 млн. євро, дозволяючи входити йому до топ-20 найдорожчих півзахисників світу.