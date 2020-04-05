"Челси" начал переговоры о трансфере двукратного чемпиона Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Лондонский "Челси" начал переговоры о трансфере бразильского полузащитника Филиппа Коутиньо в летнем трансферном окне, передает УНН со ссылкой на "Sport.es".
Представитель сборной Бразилии находится в аренде в “Баварии” из “Барселоны”, но вряд ли вернется на “Камп Ноу” на фоне интереса со стороны клубов Премьер-лиги.
“Манчестер Юнайтед”, “Арсенал” и “Тоттенхэм” хотят приобрести игрока, но “Челси” вышел вперед в этой гонке, начав переговоры.
Сказано, что именно хорошие отношения между лондонским клубом и представителем Коутиньо Киа Журабчианом могли бы облегчить эту операцию.
Заметим, что трансферная стоимость бразильца составляет 70 млн. евро, позволяя входить ему в топ-20 самых дорогих полузащитников мира.