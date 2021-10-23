"Челсі" декласував "Норвіч" та очолив чемпіонат Англії з футболу

Деталі

“Сині” не помітили опору “Норвіча”, почавши розгром вже на 8-й хвилині, коли Мейсон Маунт точно пробив з дальньої відстані. Незабаром холоднокровно реалізував свій момент Каллум Хадсон-Одоі, який вийшов один на один з Тімом Крулом після чудової розрізної передачі у виконанні Матео Ковачіча. Незадовго до перерви Ріс Джеймс довів рахунок до великого.

Незабаром після відновлення гри Бен Чілуелл продовжив свою гольову серію, відзначившись у четвертому матчі АПЛ поспіль. До п’ятого гола привів простріл Хадсона-Одоі, після якого м’яч відскочив від Макса Еронза і Тіма Крула, залетівши в ворота. Слідом за цим відбулося видалення Бена Гібсона, а потім ще двічі відзначився Маунт — 7:0.

Доповнення

“Челсі” набрав 22 очки і впевнено лідирує у таблиці. “Норвіч” останній — 2.