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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Челсі" декласував "Норвіч" та очолив чемпіонат Англії з футболу

Київ • УНН

 • 23523 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Лондонський "Челсі" на "Стемфорд Брідж" завдав нищівної поразки "Норвічу" у матчі дев'ятого туру АПЛ, передає УНН з посиланням на сайт лондонців.

"Челсі" декласував "Норвіч" та очолив чемпіонат Англії з футболу

Деталі

“Сині” не помітили опору “Норвіча”, почавши розгром вже на 8-й хвилині, коли Мейсон Маунт точно пробив з дальньої відстані. Незабаром холоднокровно реалізував свій момент Каллум Хадсон-Одоі, який вийшов один на один з Тімом Крулом після чудової розрізної передачі у виконанні Матео Ковачіча. Незадовго до перерви Ріс Джеймс довів рахунок до великого.

Незабаром після відновлення гри Бен Чілуелл продовжив свою гольову серію, відзначившись у четвертому матчі АПЛ поспіль. До п’ятого гола привів простріл Хадсона-Одоі, після якого м’яч відскочив від Макса Еронза і Тіма Крула, залетівши в ворота. Слідом за цим відбулося видалення Бена Гібсона, а потім ще двічі відзначився Маунт — 7:0.

Доповнення

“Челсі” набрав 22 очки і впевнено лідирує у таблиці. “Норвіч” останній — 2.

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