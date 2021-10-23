"Челси" деклассировал "Норвич" и возглавил чемпионат Англии по футболу

Детали

“Синие” не заметили сопротивления “Норвича”, начав разгром уже на 8-й минуте, когда Мейсон Маунт точно пробил с дальней дистанции. Вскоре хладнокровно реализовал свой момент Каллум Хадсон-Одои, который вышел один на один с Тимом Круль после великолепной разрезной передачи в исполнении Ковачич. Незадолго до перерыва Рос Джеймс довел счет до крупного.

Вскоре после возобновления игры Бен Чилуелл продолжил свою голевую серию, отличившись в четвертом матче АПЛ подряд. К пятому голу привел прострел Хадсона-Одои, после которого мяч отскочил от Макса Эронз и Тима Крула, залетев в ворота. Вслед за этим произошло удаление Бена Гибсона, а потом еще дважды отличился Маунт — 7:0.

Дополнение

“Челси” набрал 22 очка и уверенно лидирует в таблице. “Норвич” последний — 2.