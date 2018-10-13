Чехія здобула перемогу у матчі суперників України по Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Збірна Чехії перед зустріччю із Україною провела у місті Трнава гостьовий поєдинок Ліги націй проти Словаччини, передає кореспондент УНН.
У першому таймі стійка врятувала ворота словаків, але після відпочинку Кременчик відтіснив корпусом суперника і пробив кіпера господарів Дубравку. Через десять хвилин словаки вирівняли цифри на табло, завдяки добиванню Гамшика з кількох метрів до лінії воріт. Переможний гол відбувся на 76 хвилині. Нападник "Роми" Патрік Шик зіграв на випередження після подачі з кутового та відправив головою м'яч до цілі – 1:2.
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Зазначимо, що в турнірній таблиці групи 1 Дивізіону В лідирує Україна – 6 очок. Чехія набрала 3 пункти, а у словаків нуль.
Додамо також, вже 16-го вересня на стадіоні "Металіст" Україна прийматиме Чехію.