Чехия одержала победу в матче соперников Украины по Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Чехии перед встречей с Украиной провела в городе Трнава гостевой поединок Лиги наций против Словакии, передает корреспондент УНН.
В первом тайме штанга спасла ворота словаков, но после отдыха Кременчик оттеснил корпусом соперника и пробил кипера хозяев Дубравка. Через десять минут словаки выровняли цифры на табло, благодаря добиванию Гамшика с нескольких метров до линии ворот. Победный гол состоялся на 76 минуте. Нападающий "Ромы" Патрик Шик сыграл на опережение после подачи с углового и отправил головой мяч к цели - 1:2.
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Отметим, что в турнирной таблице группы 1 Дивизиона В лидирует Украина - 6 очков. Чехия набрала 3 пункта, а у словаков ноль.
Добавим также, уже 16-го сентября на стадионе "Металлист" Украина будет принимать Чехию.