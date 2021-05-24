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Чехія відреагувала на ситуацію з літаком Ryanair у Мінську

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Посол Білорусі в Чехії Валерій Курдюков в понеділок був викликаний в МЗС республіки, де йому висловили “рішучий протест” у зв’язку з діями білоруської влади стосовно літака авіакомпанії Ryanair. Про це повідомила пресслужба чеського дипломатичного відомства, передає УНН.

Чехія відреагувала на ситуацію з літаком Ryanair у Мінську

Деталі

“За рішенням міністра закордонних справ (Чехії) Якуба Кулганека сьогодні (в МЗС) був викликаний посол Білорусі Валерій Курдюков в зв’язку з перериванням рейсу Ryanair FR 4978 і затриманням Романа Протасєвіча, — наголошується в повідомленні. — Заступник міністра (закордонних справ Чехії) Ян Когоут висловив йому рішучий протест у зв’язку з серйозною підозрою в порушенні міжнародного права в області (міжнародного цивільного) авіасполучення, що не може залишитися без відповіді. Він також закликав (білоруську влада) негайно звільнити Романа Протасєвіча і його супутницю, яка була затримана разом з ним”.

“Чехія наполягатиме на ретельному міжнародному розслідуванні цього серйозного інциденту, при якому була створена загроза для життя пасажирів і членів екіпажу”, — йдеться в заяві.

Контекст

Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій, і команду з землі приземлитися в мінському аеропорту. Після посадки був затриманий опозиційний журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, який перебував на борту та проти якого в Білорусі порушено кримінальну справу.

Як стверджує BBC, крім Протасєвіча влада Білорусі могла затримати Софію Сапєгу, росіянку, студентку університету у Вільнюсі, що летіла разом з ним. Вона не прилетіла до Вільнюса, як і, по ряду повідомлень, ще четверо росіян. Офіційно про її затримання не повідомлялося.

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