Чехія відреагувала на ситуацію з літаком Ryanair у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Посол Білорусі в Чехії Валерій Курдюков в понеділок був викликаний в МЗС республіки, де йому висловили “рішучий протест” у зв’язку з діями білоруської влади стосовно літака авіакомпанії Ryanair. Про це повідомила пресслужба чеського дипломатичного відомства, передає УНН.
Деталі
“За рішенням міністра закордонних справ (Чехії) Якуба Кулганека сьогодні (в МЗС) був викликаний посол Білорусі Валерій Курдюков в зв’язку з перериванням рейсу Ryanair FR 4978 і затриманням Романа Протасєвіча, — наголошується в повідомленні. — Заступник міністра (закордонних справ Чехії) Ян Когоут висловив йому рішучий протест у зв’язку з серйозною підозрою в порушенні міжнародного права в області (міжнародного цивільного) авіасполучення, що не може залишитися без відповіді. Він також закликав (білоруську влада) негайно звільнити Романа Протасєвіча і його супутницю, яка була затримана разом з ним”.
“Чехія наполягатиме на ретельному міжнародному розслідуванні цього серйозного інциденту, при якому була створена загроза для життя пасажирів і членів екіпажу”, — йдеться в заяві.
Контекст
Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій, і команду з землі приземлитися в мінському аеропорту. Після посадки був затриманий опозиційний журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, який перебував на борту та проти якого в Білорусі порушено кримінальну справу.
Як стверджує BBC, крім Протасєвіча влада Білорусі могла затримати Софію Сапєгу, росіянку, студентку університету у Вільнюсі, що летіла разом з ним. Вона не прилетіла до Вільнюса, як і, по ряду повідомлень, ще четверо росіян. Офіційно про її затримання не повідомлялося.