Чехія відреагувала на ситуацію з літаком Ryanair у Мінську

Деталі

“За рішенням міністра закордонних справ (Чехії) Якуба Кулганека сьогодні (в МЗС) був викликаний посол Білорусі Валерій Курдюков в зв’язку з перериванням рейсу Ryanair FR 4978 і затриманням Романа Протасєвіча, — наголошується в повідомленні. — Заступник міністра (закордонних справ Чехії) Ян Когоут висловив йому рішучий протест у зв’язку з серйозною підозрою в порушенні міжнародного права в області (міжнародного цивільного) авіасполучення, що не може залишитися без відповіді. Він також закликав (білоруську влада) негайно звільнити Романа Протасєвіча і його супутницю, яка була затримана разом з ним”.

“Чехія наполягатиме на ретельному міжнародному розслідуванні цього серйозного інциденту, при якому була створена загроза для життя пасажирів і членів екіпажу”, — йдеться в заяві.

Контекст

Пролітаючи над Білоруссю, екіпаж отримав повідомлення з Мінська, що на його борту знаходиться вибуховий пристрій, і команду з землі приземлитися в мінському аеропорту. Після посадки був затриманий опозиційний журналіст, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, який перебував на борту та проти якого в Білорусі порушено кримінальну справу.

Як стверджує BBC, крім Протасєвіча влада Білорусі могла затримати Софію Сапєгу, росіянку, студентку університету у Вільнюсі, що летіла разом з ним. Вона не прилетіла до Вільнюса, як і, по ряду повідомлень, ще четверо росіян. Офіційно про її затримання не повідомлялося.