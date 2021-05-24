Чехия отреагировала на ситуацию с самолетом Ryanair в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков в понедельник был вызван в МИД республики, где ему выразили “решительный протест” в связи с действиями белорусских властей в отношении самолета авиакомпании Ryanair. Об этом сообщила пресс-служба чешского дипломатического ведомства, передает УНН.
Детали
“По решению министра иностранных дел (Чехии) Якуба Кулганека сегодня (в МИД) был вызван посол Беларуси Валерий Курдюков в связи с прерыванием рейса Ryanair FR 4978 и задержанием Романа Протасевича, — отмечается в сообщении. — Заместитель министра (иностранных дел Чехии) Ян Когоут выразил ему решительный протест в связи с серьезным подозрением в нарушении международного права в области (международного гражданского) авиасообщения, что не может остаться без ответа. Он также призвал (белорусские власти) немедленно освободить Романа Протасевича и его спутницу, которая была задержана вмести с ним”.
“Чехия будет настаивать на тщательном международном расследовании этого серьезного инцидента, при котором была создана угроза для жизни пассажиров и членов экипажа”, — говорится в заявлении.
Контекст
Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство, и команду с земли приземлиться в минском аэропорту. После посадки был задержан оппозиционный журналист, бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту и против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело.
Как утверждает BBC, кроме Протасевича власти Беларуси могли задержать Софью Сапегу, россиянку, студентку университета в Вильнюсе, летевшую вместе с ним. Она не прилетела в Вильнюс, как и, по ряду сообщений, ещё четверо россиян. Официально о её задержании не сообщалось.