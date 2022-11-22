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Чехія повинна готуватися до війни проти передового супротивника – голова Генштабу

Чехія повинна готуватися до війни проти передового супротивника – голова Генштабу

Київ • УНН

 • 339560 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Чеська армія потребує екстреної модернізації, щоб бути готовою до боротьби з передовим противником, оскільки ескалація війни росії проти України зростає. Про це заявив голова Генштабу Чехії Карел Ржека, пише УНН з посиланням на Idnes.

Цитата

"Нам необхідно готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника", – заявив голова Генштабу.

Деталі

Він наголосив, якщо між росією та НАТО розпочнеться конфлікт, армія країни буде активним учасником з перших хвилин війни.

Карел Ржека назвав війну в Україні “великим тривожним дзвінком” для всього суспільства. Тому не можна виключати навіть найсерйозніших сценаріїв.

За його словами, армія має зберегти антитерористичний досвід, але насамперед вона має підготуватися до широкомасштабної війни проти передового супротивника.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – наголосив він.

Голова Генштабу Чехії закликав уряд до найбільшого, в історії чеської армії, переозброєння, щоб у разі потреби бути готовими реагувати на погрози.

Доповнення

16 листопада Палата депутатів (нижня палата парламенту) Чеської Республіки в ухваленій у вівторок резолюції назвала нинішній російський режим терористичним.

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