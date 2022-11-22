Чехия должна готовиться к войне против передового противника – глава Генштаба

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"Нам необходимо готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – заявил глава Генштаба.

Детали

Он подчеркнул, что если между россией и НАТО начнется конфликт, армия страны будет активным участником с первых минут войны.

Карел Ржека назвал войну в Украине “большим тревожным звонком” для всего общества. Поэтому нельзя исключать даже самые серьезные сценарии.

По его словам, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но, прежде всего, она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.

"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе продолжается по меньшей мере с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул он.

Глава Генштаба Чехии призвал правительство к крупнейшему, в истории чешской армии, перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы.

Дополнение

16 ноября Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чешской Республики в принятой во вторник резолюции назвала нынешний российский режим террористическим.