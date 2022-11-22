Чехия должна готовиться к войне против передового противника – глава Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Чешская армия нуждается в экстренной модернизации, чтобы быть готовой к борьбе с передовым противником, поскольку эскалация войны россии против Украины растет. Об этом заявил глава Генштаба Чехии Карел Ржека, пишет УНН со ссылкой на Idnes.
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"Нам необходимо готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника", – заявил глава Генштаба.
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Он подчеркнул, что если между россией и НАТО начнется конфликт, армия страны будет активным участником с первых минут войны.
Карел Ржека назвал войну в Украине “большим тревожным звонком” для всего общества. Поэтому нельзя исключать даже самые серьезные сценарии.
По его словам, армия должна сохранить антитеррористический опыт, но, прежде всего, она должна подготовиться к широкомасштабной войне против передового противника.
"Война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса. Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе продолжается по меньшей мере с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул он.
Глава Генштаба Чехии призвал правительство к крупнейшему, в истории чешской армии, перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовыми реагировать на угрозы.
Дополнение
16 ноября Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чешской Республики в принятой во вторник резолюции назвала нынешний российский режим террористическим.