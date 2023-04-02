Чехія підтримує мирні переговори щодо України за посередництва Китаю - міністр оборони

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Чорнохова побоюється, що бойові дії після російського вторгнення в Україну не закінчуються.

"НАТО робить все, щоб ситуація навколо росії, яка стала причиною війни в Україні, не загострилася далі", - заявила вона. За її словами, Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт і вважає за логічне відправлення зброї та гуманітарної допомоги в Україну. Метнар заявив, що тепер війна на виснаження та битва за логістику.

Чорнохова також вважає за важливе не ухилятися від дипломатичних переговорів.

"Не має значення, чи буде модератором Захід чи країни, які можуть бути близькими до росії", - сказала вона. "Важливо знайти державу, яка шануватиме росію. Весь світ має зробити все, щоб якнайшвидше покінчити з цими жахами. Якщо є хтось, хто може це зробити, я їм аплодую. Мені все одно якщо це Китай", — додала вона.

"Я підтримаю будь-яку ініціативу, яка призведе до припинення вогню та припинення цього конфлікту на прийнятних для України умовах. Для мене це безумовно шлях, який приведе до переговорів. Навіть Україна чує про мирну пропозицію Китаю, решта ініціатив була дуже дивною, ні до чого це не привело", - розмірковує Метнар.

За словами міністра, Чехія ще має на складах військові матеріали, які вона може відправити в Україну. Найближчими днями Чорнохова та начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки Карел Ржека зустрінуться з президентом Петром Павлом. Минулого тижня він заявив у ЗМІ, що у Чехії не так багато інших варіантів військової допомоги Україні. Павло отримає список матеріалів, які можна відправити в Україну.

"На наших складах ще є речі, які точно ніколи не будуть використовуватися в нашій армії", - сказала міністр.