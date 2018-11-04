Чехія не вимагатиме репарацій від ФРН за Другу світову війну

КИЇВ. 4 листопада. УНН. В даний момент чеський уряд не вважає актуальним питання пред’явлення Німеччині вимог про репарації, вказав прем’єр-міністр у відповіді на запит депутата від компартії Іржі Валента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.