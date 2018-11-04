Чехія не вимагатиме репарацій від ФРН за Другу світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В даний момент чеський уряд не вважає актуальним питання пред’явлення Німеччині вимог про репарації, вказав прем’єр-міністр у відповіді на запит депутата від компартії Іржі Валента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
У своєму зверненні парламентарій посилався на рішення Польщі зажадати від Німеччини виплати репарацій за збитки, завдані країні в роки Другої світової війни.
Іржі Валента, з посиланням на фахівців з права, поставив під сумнів законність декларації 1997 року, якою Чехія і ФРН зобов’язуються не висувати по відношенню один до одного майнові претензії.
Андрій Бабіш, зі свого боку заявив, що “вимагати військові репарації — погана ідея, оскільки це може привести до руйнування клімату довіри в Європі”. Прем’єр-міністр Чехії також нагадав, що післявоєнний устрій Європи має велику цінність і не повинен ставитися під сумнів.
Як повідомляв УНН, партія, близька до чеського президента, спонсорувалася через адвоката Путіна.