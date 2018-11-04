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Чехія не вимагатиме репарацій від ФРН за Другу світову війну

Чехія не вимагатиме репарацій від ФРН за Другу світову війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В даний момент чеський уряд не вважає актуальним питання пред’явлення Німеччині вимог про репарації, вказав прем’єр-міністр у відповіді на запит депутата від компартії Іржі Валента. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.

У своєму зверненні парламентарій посилався на рішення Польщі зажадати від Німеччини виплати репарацій за збитки, завдані країні в роки Другої світової війни.

Іржі Валента, з посиланням на фахівців з права, поставив під сумнів законність декларації 1997 року, якою Чехія і ФРН зобов’язуються не висувати по відношенню один до одного майнові претензії.

Андрій Бабіш, зі свого боку заявив, що “вимагати військові репарації — погана ідея, оскільки це може привести до руйнування клімату довіри в Європі”. Прем’єр-міністр Чехії також нагадав, що післявоєнний устрій Європи має велику цінність і не повинен ставитися під сумнів.

Як повідомляв УНН, партія, близька до чеського президента, спонсорувалася через адвоката Путіна.

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