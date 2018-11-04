Чехия не будет требовать репараций от ФРГ за Вторую мировую войну
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В данный момент чешское правительство не считает актуальным вопрос предъявления Германии требований о репарациях, указал премьер-министр в ответе на запрос депутата от компартии Иржи Валента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Praha.
В своем обращении парламентарий сослался на решение Польши потребовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны.
Иржи Валента, со ссылкой на специалистов по праву, поставил под сомнение законность декларации 1997 г., которой Чехия и ФРГ обязуются не выдвигать по отношению друг к другу имущественные претензии.
Андрей Бабиш, со своей стороны заявил, что “требовать военные репарации — плохая идея, поскольку это может привести к разрушению климата доверия в Европе”. Премьер-министр Чехии также напомнил, что послевоенное устройство Европы имеет большую ценность и не должно ставиться под сомнение.
Как сообщал УНН, партия, близкая к чешского президента, спонсировалась через адвоката Путина.