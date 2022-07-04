Чекають навантаження українським зерном: на зовнішньому рейді Севастополя помітили 4 судна – ЗМІ

Деталі

4 липня, як повідомляли ЗМІ, від зернового терміналу "Авліта" у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер "Матрос Позинич". Менш як за годину під навантаження біля терміналу стало чергове судно.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, як біля зернового терміналу стоять на завантаженні судна. Так, 23 червня вантажилися зерном одразу два балкери, один із яких класу "річка-море".

Незаконне вивезення росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Українська влада звинувачує росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. росія це заперечує.