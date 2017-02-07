Часткову мобілізацію оголосили в "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Бойовики в Донецьку відчувають велику нестачу людей серед особового складу. Для цього була оголошена часткова мобілізація. Про це кореспонденту УНН повідомили власні джерела.
"... В Донецьку збирали представників жеків і військкоматів, поставлено завдання розносити повістки, оголошена часткова мобілізація в ДНР тих, хто вже воював і звільнився з якоїсь причини. Сказали всім прибути до місця, вказаного у повістці до 15-20 лютого", - повідомило джерело кореспонденту УНН.
Також з'явилася інформація, що наразі жоден лікар не має право залишати Донецьк без дозволу керівництва бойовиків.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, СБУ оприлюднила записи розмов, що свідчать про обстріли із житлових кварталів Донецька.