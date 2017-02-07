Частичную мобилизацию объявили в "ДНР"
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Боевики в Донецке испытывают большую нехватку людей среди личного состава. Для этого была объявлена частичная мобилизация. Об этом корреспонденту УНН сообщили собственные источники.
"...в Донецке собирали представителей ЖЭКов и военкоматов, поставлена задача разносить повестки, объявлена частичная мобилизация в ДНР тех, кто уже воевал и уволился по какой-то причине. Сказали всем прибыть к месту, указанному в повестке до 15-20 февраля", - сообщил источник корреспонденту УНН.
Также появилась информация, что в настоящее время ни один врач не имеет права покидать Донецк без разрешения руководства боевиков.
Напомним, как сообщал УНН, СБУ обнародовала записи разговоров, свидетельствующие об обстрелах из жилых кварталов Донецка.