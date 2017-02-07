Частичную мобилизацию объявили в "ДНР"

"...в Донецке собирали представителей ЖЭКов и военкоматов, поставлена ​​задача разносить повестки, объявлена ​​частичная мобилизация в ДНР тех, кто уже воевал и уволился по какой-то причине. Сказали всем прибыть к месту, указанному в повестке до 15-20 февраля", - сообщил источник корреспонденту УНН.

Также появилась информация, что в настоящее время ни один врач не имеет права покидать Донецк без разрешения руководства боевиков.

Напомним, как сообщал УНН, СБУ обнародовала записи разговоров, свидетельствующие об обстрелах из жилых кварталов Донецка.