Частка долара в міжнародних резервах скоротилася до мінімуму за 20 років
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Частка долара в світових валютних резервах в 2018 році скоротилася до мінімальних з моменту створення зони євро - 61,7%. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний огляд міжнародної частки євро, підготовлений Європейським центральним банком (ЄЦБ).
Скорочення склало 7 п.п. в порівнянні з максимумом, досягнутим перед світовою фінансовою кризою.
Хоча долар залишається провідною резервною валютою, частка міжнародних резервів, номінованих в євро, тим часом в минулому році збільшилася більш ніж на 1 п.п. - до 20,7%.
Нагадаємо, Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних.