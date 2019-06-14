Доля доллара в международных резервах сократилась до минимума за 20 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Доля доллара в мировых валютных резервах в 2018 году сократилась до минимальных с момента создания зоны евро - 61,7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ежегодный обзор международной доли евро, подготовленный Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.
Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, доля международных резервов, номинированных в евро, между тем в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. — до 20,7%.
Напомним, Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.