Доля доллара в международных резервах сократилась до минимума за 20 лет

Сокращение составило 7 п.п. по сравнению с максимумом, достигнутым перед мировым финансовым кризисом.

Хотя доллар остается ведущей резервной валютой, доля международных резервов, номинированных в евро, между тем в прошлом году увеличилась более чем на 1 п.п. — до 20,7%.

Напомним, Украина разместила еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.