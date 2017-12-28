Частину звільнених з полону українців відправили на обстеження в госпіталь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Частину звільнених з полону українців відправили на обстеження в госпіталь. Про це повідомила представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко в аеропорту “Бориспіль”, де зустрічали звільнених українських полонених, повідомляє УНН.
“Частина з них поїде до родини, а частину хлопців, які добровільно вирішили залишитись і відчувають проблеми зі здоров’ям, їх зараз цілеспрямовано посадять до автобусу та відвезуть в госпіталь для того, щоб вони пройшли медичне обстеження. Це добровільно. Тих, які будуть з родинами, не залишать без нагляду. Обов’язково через деякий період, їх запросять для медичного обстеження та реабілітації”, — повідомила вона.
Як повідомляв УНН, сьогодні звільнені українські полонені прилетіли до Києва.