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Часть освобожденных из плена украинцев отправили на обследование в госпиталь

Киев • УНН

 • 11428 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Часть освобожденных из плена украинцев отправили на обследование в госпиталь. Об этом сообщила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в аэропорту “Борисполь”, где встречали освобожденных украинских пленных, сообщает УНН.

Часть освобожденных из плена украинцев отправили на обследование в госпиталь

“Часть из них поедет к семье, а часть ребят, которые добровольно решили остаться и испытывают проблемы со здоровьем, их сейчас целенаправленно посадят в автобус и отвезут в госпиталь для того, чтобы они прошли медицинское обследование. Это добровольно. Тех, которые будут с семьями, не оставят без присмотра. Обязательно через некоторый период, их пригласят для медицинского обследования и реабилитации”, — сообщила она.

Как сообщал УНН, сегодня освобожденные украинские пленные прилетели в Киев.

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