Частина західних еліт сприймає Україну як проблему у відносинах з Москвою - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Серед західної еліти є ті, хто сприймає Україну як джерело проблем у стосунках з Москвою. Про це зазначила в своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Частина західних еліт сприймає Україну як проблему, котру треба залагодити якнайшвидше. Оскільки вона заважає відновити режим відносин as usual із Росією й зосередитися на внутрішніх питаннях розвитку економіки та реалізації експортного потенціалу західних країн (Росія — все ж таки великий ринок)", - вказує вона.
За словами віце-прем'єра, частина українських еліт, в свою чергу, налякана перспективою євроатлантичної інтеграції, оскільки вона підірве їх домінуючі позиції в українській політиці та економіці. Ця частина еліти, як зазначає автор, сьогодні прагне відновити традиційний режим у відносинах з державою та суспільством.
"Фактично, маємо справу з таким собі "елітарним прагматизмом" — коли інтереси беруть гору над цінностями, а відтак — цінностями можна пожертвувати, якщо інтереси страждають. Цей прагматизм еліт виявлявся по-різному. В Україні — через спроби блокувати реформи, підтримку системної корупції, створення штучних "псевдомайданів", деструктивну поведінку фінансованих великим бізнесом політичних сил. На Заході — через заклики до відновлення "нормальних відносин із Росією", спротив окремих політичних сил продовженню санкцій, зволікання та блокування процесу надання безвізового режиму з Україною, спроби розгортання політичної кампанії з блокування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.
Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила думку, що агресивна політика Кремля призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій.