Часть западных элит воспринимает Украину как проблему в отношениях с Москвой - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Среди западной элиты есть те, кто воспринимает Украину как источник проблем в отношениях с Москвой. Об этом заявила в своей статье для DT.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
"Часть западных элит воспринимает Украину как проблему, которую надо уладить как можно быстрее. Поскольку она мешает восстановить режим отношений as usual с Россией и сосредоточиться на внутренних вопросах развития экономики и реализации экспортного потенциала западных стран (Россия - все же большой рынок)", - указывает она.
По словам вице-премьера, часть украинских элит, в свою очередь, напугана перспективой евроатлантической интеграции, поскольку она подорвет их доминирующие позиции в украинской политике и экономике. Эта часть элиты, как отмечает автор, сегодня стремится восстановить традиционный режим в отношениях с государством и обществом.
"Фактически, мы имеем дело с неким "элитарным прагматизмом" - когда интересы берут верх над ценностями, а значит - ценностями можно пожертвовать, если интересы страдают. Этот прагматизм элит сказывался по-разному. В Украине - через попытки блокировать реформы, поддержку системной коррупции, создание искусственных "псевдомайданов", деструктивное поведение финансируемых крупным бизнесом политических сил. На Западе - через призывы к восстановлению "нормальных отношений с Россией", сопротивление отдельных политических сил продолжению санкций, промедление и блокировки процесса предоставления безвизового режима с Украиной, попытки развертывания политической кампании по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - подытожила И.Климпуш-Цинцадзе.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что агрессивная политика Кремля привела к активизации структур Североатлантического альянса и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям.