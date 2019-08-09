Частина Сімферополя сьогодні залишиться без світла

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Кілька вулиць Сімферополя в п’ятницю, 9 серпня, відключать від енергопостачання на весь день. Про це повідомляють в прес-службі підконтрольного РФ підприємства “Крименерго”, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, відключення світла в Сімферополі в цей день пов’язано з капітальним ремонтом та іншими ремонтними роботами. 

“Електроенергії 9 серпня не буде за такими адресами: ул. Куйбишева, 35; ул. Фруктова, 13, 22-34 (пар), 33-53а (непар); пер. Фруктовий, 15, 15а, 17, 18-28 (пар); ул. Титова, 16к; ул. Лермонтова, 19; ул. Чехова, 51, 55, 55а; ул. Нижньогоспітальна, 15-19 (непар); ул. Сергеєва-Ценського, 46-70 (чет),41-63 (непар)”, — говорится в сообщении.

У Криму, незважаючи на запуск четвертої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії та енергомостом із Кубані.

Нагадаємо, президент сусідньої Росії Володимир Путін 18 березня приїхав на Балаклавську ТЕС у Севастополі і дав команду на запуск двох нових електростанцій в анексованому Криму.

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