Частина медиків без перепусток: у Зеленського незадоволені організацією перевезення у транспорті Києва

Так, у Президента нагадали, що з 5 квітня цього року перевезення у громадському транспорті в місті Києві може здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Отже, друк спецперепусток, організація їхньої видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва.

Цитата

“Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів та численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою”, — заявили в Офісі.

Деталі

У Зеленського наголосили, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Окрім того, має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення, підкреслили в ОП.

“Закликаємо представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій у місті Києві, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників”, — сказано в заяві.

Довідково

У Києві з 5 квітня запроваджено суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту.

Обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня торкнуться роботи усього громадського транспорту, як наземного так і підземного.

Потрапити до транспорту можна виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури.

Водночас у соцмережах з’явились повідомлення про те, що не всі медики змогли вчасно отримати перепустки, а тому до громадського транспорту їх не пустила поліція.

Як повідомили у КМДА, Департамент транспортної інфраструктури наразі видав 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом з 500 тисяч надрукованих.