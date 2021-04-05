Часть медиков без пропусков: у Зеленского недовольны организацией перевозки в транспорте Киева

Так, у Президента напомнили, что с 5 апреля этого года перевозки в общественном транспорте в Киеве могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Соответственно, печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечения спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева.

Цитата

“Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. С соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой”, — заявили в Офисе.

Детали

У Зеленского отметили, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города согласно установленному порядку спецпропускам для пользования общественным транспортом. Кроме того, должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки, подчеркнули в ОП.

“Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников”, — сказано в заявлении.

Справка

В Киеве с 5 апреля введен строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта.

Ограничения, которые будут действовать как минимум до 16 апреля коснутся работы всего общественного транспорта, как наземного так и подземного.

Попасть в транспорт можно только по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры.

В то же время в соцсетях появились сообщения о том, что не все медики смогли вовремя получить пропуска, а потому в общественный транспорт их не пустила полиция.

Как сообщили в КГГА, Департамент транспортной инфраструктуры на данный момент выдал 437 тысячи специальных пропусков для пользования общественным транспортом с 500 тысяч напечатанных.