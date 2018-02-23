Частина Києва залишилася без телефонного зв'язку через пошкодження мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Тисячі абонентів столичного житлового масиву Троєщина, а також адміністративні та соціальні об’єкти у п'ятницю залишилися без телефонного зв'язку через пошкодження оптичних та мідних кабелів Укртелекому. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"23 лютого майже о п’ятій ранку на столичній вулиці Микитенка зловмисники проникли в кабельну каналізацію і пошкодили оптичні та мідні кабелі Укртелекому. У результаті без зв’язку залишилися тисячі абонентів житлового масиву Троєщина, а також адміністративні та соціальні об’єкти", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що над відновленням зв’язку вже почали працювати.
"За попередніми планами, роботи триватимуть увесь день", - додали у компанії.
Як повідомляється, за останні кілька тижнів це вже четвертий випадок пошкодження інфраструктури Укртелекому у Києві, три з них – в одному мікрорайоні (район Троєщина, Радужний) на Лівому березі.
Нагадаємо, СБУ заблокувала розповсюдження програми для зняття інформації з мобільних телефонів.