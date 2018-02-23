Часть Киева осталась без телефонной связи из-за повреждения сети

"23 февраля около пяти утра на столичной улице Микитенко злоумышленники проникли в кабельную канализацию и повредили оптические и медные кабели Укртелекома. В результате без связи остались тысячи абонентов жилого массива Троещина, а также административные и социальные объекты", - говорится в сообщении.

Указано, что над восстановлением связи уже начали работать.

"По предварительным планам, работы продлятся весь день", - добавили в компании.

Как сообщается, за последние несколько недель это уже четвертый случай повреждения инфраструктуры Укртелекома в Киеве, три из них - в одном микрорайоне (район Троещина, Радужный) на Левом берегу.

Напомним, СБУ заблокировала распространение программы для снятия информации с мобильных телефонов.