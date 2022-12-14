Через ворожі обстріли деякі жителі Херсона залишилися без тепла – міськрада

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"ПП "Теплогенерація" вимушене тимчасово припинити теплопостачання в 17 багатоповерхових будинках мікрорайону "Північний" у зв'язку з пошкодженнями мережі, спричиненими ворожими обстрілами. За першої можливості теплопостачання буде відновлено", - ідеться у повідомленні.

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