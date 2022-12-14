Из-за вражеских обстрелов некоторые жители Херсона остались без тепла – горсовет

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"ЧП "Теплогенерация" вынуждено временно прекратить теплоснабжение в 17 многоэтажных зданиях микрорайона "Северный" в связи с повреждениями сети, вызванными вражескими обстрелами. При первой возможности теплоснабжение будет возобновлено", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня утром Херсон снова обстреляли российские оккупанты, произошел пожар на складе.

13 декабря россияне 42 раза обстреляли Херсонскую область.