Частина інформаційної пропаганди агресора – Зеленська про "втому світу" від України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Перша Леді України Олена Зеленська припустила, що так звана втома світу від України може бути інформаційною кампанією росії. Про це вона розповіла під час прес-конференції в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.
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«Говорячи про цей Саміт, втома не відчувається, я можу сказати це впевнено. Хоча, під час минулого Саміту вже говорили про втому. І це вказує на те, що можливо це питання занадто перебільшене, можливо це частина якоїсь інформаційної пропаганди агресора? Тому що вони дуже б хотіли, щоб весь світ втомився від нас. А на особистому рівні я завжди відповідаю так: “Уявіть, як втомилися українці, не просто говорити, а жити в цьому”. І дійсно, що буде, якщо ми втомимося остаточно? Я б не хотіла бачити цей день і думаю, що ніхто б в світі не хотів бачити цей день», – зазначила Зеленська.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що світ чує Україну в Давосі – там знають, що росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які росія принесла смерть.