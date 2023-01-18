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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Часть информационной пропаганды агрессора - Зеленская об "усталости мира" от Украины

Киев • УНН

 • 456411 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Первая Леди Украины Елена Зеленская предположила, что так называемая усталость мира от Украины может быть информационной кампанией россии. Об этом она рассказала во время пресс-конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

Часть информационной пропаганды агрессора - Зеленская об "усталости мира" от Украины

Цитата

«Говоря об этом Саммите, усталость не чувствуется, я могу сказать это уверенно. Хотя, во время прошлого Саммита уже говорили об усталости. И это указывает на то, что возможно этот вопрос слишком преувеличен, возможно это часть какой-то информационной пропаганды агрессора? Потому что они очень бы хотели, чтобы весь мир устал от нас. А на личном уровне я всегда отвечаю так: “Представьте, как устали украинцы, не просто говорить, а жить в этом”. И действительно, что будет, если мы устанем окончательно? Я бы не хотела видеть этот день и думаю, что никто бы в мире не хотел видеть этот день», – отметила Зеленская.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир слышит Украину в Давосе – там знают, что россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые россия принесла смерть.

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