Часть информационной пропаганды агрессора - Зеленская об "усталости мира" от Украины

Цитата

«Говоря об этом Саммите, усталость не чувствуется, я могу сказать это уверенно. Хотя, во время прошлого Саммита уже говорили об усталости. И это указывает на то, что возможно этот вопрос слишком преувеличен, возможно это часть какой-то информационной пропаганды агрессора? Потому что они очень бы хотели, чтобы весь мир устал от нас. А на личном уровне я всегда отвечаю так: “Представьте, как устали украинцы, не просто говорить, а жить в этом”. И действительно, что будет, если мы устанем окончательно? Я бы не хотела видеть этот день и думаю, что никто бы в мире не хотел видеть этот день», – отметила Зеленская.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мир слышит Украину в Давосе – там знают, что россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые россия принесла смерть.