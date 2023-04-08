Час стати операторами безпілотників: у "Дії" з'явилась нова гра - Армія дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У додатку "Дія" з'явилась нова гра "Армія дронів" - тепер українці можуть віртуально керувати дроном та знищувати ворогів, передає УНН.
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"Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок".
Не дайте танкам проїхати через блокпости. Ідентифікувати окупантів легко — вони прихопили із собою вкрадені пралки та унітази", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Крім того, просто під час гри українці зможуть задонатити на Армію дронів.
"Поки ви знищуєте ворожі танки віртуально, завдяки вашим донатам наші військові нищать ворога в реальному часі... Грайте в Армію дронів та діліться результатами в stories. Знищуймо ворога в реальності та в цифровому світі", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".