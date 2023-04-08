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Час стати операторами безпілотників: у "Дії" з'явилась нова гра - Армія дронів

Час стати операторами безпілотників: у "Дії" з'явилась нова гра - Армія дронів

Київ • УНН

 • 1136496 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У додатку "Дія" з'явилась нова гра "Армія дронів" - тепер українці можуть віртуально керувати дроном та знищувати ворогів, передає УНН.

Цитата

"Раніше ви керували Байрактарами. Тепер час стати операторами безпілотників. Виконуйте бойові завдання, накопичуйте бали та відкривайте нових "пташок".

Не дайте танкам проїхати через блокпости. Ідентифікувати окупантів легко — вони прихопили із собою вкрадені пралки та унітази", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, просто під час гри українці зможуть задонатити на Армію дронів.

"Поки ви знищуєте ворожі танки віртуально, завдяки вашим донатам наші військові нищать ворога в реальному часі... Грайте в Армію дронів та діліться результатами в stories. Знищуймо ворога в реальності та в цифровому світі", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".

Українські Національні Новини

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