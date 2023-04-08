Время стать операторами беспилотников: в "Дії" появилась новая игра - Армия дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В приложении "Дія" появилась новая игра "Армия дронов" - теперь украинцы могут виртуально управлять дроном и уничтожать врагов, передает УНН.
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"Раньше вы управляли Байрактарами. Теперь время стать операторами беспилотников. Выполняйте боевые задания, накапливайте очки и открывайте новых "птичек".
Не дайте танкам проехать через блокпосты. Идентифицировать оккупантов легко — они прихватили с собой украденные стиралки и унитазы", - говорится в сообщении.
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Кроме того, прямо во время игры украинцы смогут задонатить на Армию дронов.
"Пока вы уничтожаете вражеские танки виртуально, благодаря вашим донатам наши военные уничтожают врага в реальном времени... Играйте в Армию дронов и делитесь результатами в stories. Уничтожаем врага в реальности и в цифровом мире", - говорится в сообщении Telegram-канала "Дія".