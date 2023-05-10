«Час діяти, Україно!»: у Каневі провели інформаційну зустріч з нагоди старту локальної ініціативи

ukru
Ексклюзив
08:30 • 11961 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 24714 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 42768 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 285424 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 384488 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313624 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346339 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308762 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223663 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207098 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 43681 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 44023 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 26481 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 42484 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 22924 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 42787 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 404326 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546863 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579304 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576038 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 6174 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 22924 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209868 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 384495 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179254 перегляди
Актуальне
«Час діяти, Україно!»: у Каневі провели інформаційну зустріч з нагоди старту локальної ініціативи

«Час діяти, Україно!»: у Каневі провели інформаційну зустріч з нагоди старту локальної ініціативи

Київ • УНН

 • 1073721 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Каневі, що на Черкащині, відбулася інформаційна зустріч, присвячена конкурсу локальних ініціатив у громадах «Час діяти, Україно!», який реалізується благодійним фондом «МХП-Громаді». Зустріч відбулася на території Канівського Центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме в приміщенні, яке минулого року стало одним із переможців проєкту «Час діяти, Україно!», передає УНН.

Деталі

На початку зустрічі директорка благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай щиро привітала голів громади, подякувала за небайдужість та співпрацю. Також, зазначила що голови громад своєю участю можуть вплинути на те, щоб у громадах жилося краще і комфортніше. А керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП – Громаді» Володимир Панченко детально розповів присутнім про особливості цьогорічного конкурсу. Під час інформаційної зустрічі, учасникам представили деталі проектних заявок, а також моменти управління проектним циклом для полегшення розробки проєктів в цілому.

Додамо

4 травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!” Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень. Одна команда має змогу подати одну або більше проєктних заявок.

Географія конкурсу – 12 областей України: від Волинської до Дніпропетровської областей. Тематика проєктів, які можуть отримати фінансування – широка: від освітніх, медичних, інфраструктурних до ініціатив з реабілітації ветеранів та підтримки розвитку української культурної ідентичності.

У конкурсі можуть брати участь органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації.

Проєктні пропозиції приймаються з 4 травня до 1 червня 2023 року. Заявки подаються на сайті конкурсу.

У разі виникнення питань щодо заповнення документів можна писати організаторам на пошту [email protected]

Попередньо результати конкурсу будуть оголошені 20 червня 2023 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73