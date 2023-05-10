«Час діяти, Україно!»: у Каневі провели інформаційну зустріч з нагоди старту локальної ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Каневі, що на Черкащині, відбулася інформаційна зустріч, присвячена конкурсу локальних ініціатив у громадах «Час діяти, Україно!», який реалізується благодійним фондом «МХП-Громаді». Зустріч відбулася на території Канівського Центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме в приміщенні, яке минулого року стало одним із переможців проєкту «Час діяти, Україно!», передає УНН.
Деталі
На початку зустрічі директорка благодійного фонду «МХП – Громаді» Тетяна Волочай щиро привітала голів громади, подякувала за небайдужість та співпрацю. Також, зазначила що голови громад своєю участю можуть вплинути на те, щоб у громадах жилося краще і комфортніше. А керівник національних проєктів благодійного фонду «МХП – Громаді» Володимир Панченко детально розповів присутнім про особливості цьогорічного конкурсу. Під час інформаційної зустрічі, учасникам представили деталі проектних заявок, а також моменти управління проектним циклом для полегшення розробки проєктів в цілому.
Додамо
4 травня за ініціативою “МХП-Громаді” розпочався новий сезон грантового конкурсу у громадах “Час діяти, Україно!” Загальний бюджет становить 7 млн грн, а розмір фінансування одного проєкту – до 100 000 гривень. Одна команда має змогу подати одну або більше проєктних заявок.
Географія конкурсу – 12 областей України: від Волинської до Дніпропетровської областей. Тематика проєктів, які можуть отримати фінансування – широка: від освітніх, медичних, інфраструктурних до ініціатив з реабілітації ветеранів та підтримки розвитку української культурної ідентичності.
У конкурсі можуть брати участь органи місцевого самоврядування, комунальні установи, освітні заклади, заклади охорони здоров’я, неурядові організації.
Проєктні пропозиції приймаються з 4 травня до 1 червня 2023 року. Заявки подаються на сайті конкурсу.
У разі виникнення питань щодо заповнення документів можна писати організаторам на пошту [email protected]
Попередньо результати конкурсу будуть оголошені 20 червня 2023 року.