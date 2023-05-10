"Время действовать, Украина!": в Каневе провели информационную встречу по случаю старта локальной инициативы

Детали

В начале встречи директор благотворительного фонда «МХП – Громаде» Татьяна Волочай искренне поприветствовала глав громады, поблагодарила за неравнодушие и сотрудничество. Также, отметила, что главы громад своим участием могут повлиять на то, чтобы в громадах жилось лучше и комфортнее. А руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП – Громаде» Владимир Панченко подробно рассказал присутствующим об особенностях нынешнего конкурса. Во время информационной встречи, участникам представили детали проектных заявок, а также моменты управления проектным циклом для облегчения разработки проектов в целом.

Добавим

4 мая по инициативе “МХП-Громаде” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!” Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен. Одна команда может подать одну или более проектных заявок.

География конкурса – 12 областей Украины: от Волынской до Днепропетровской областей. Тематика проектов, которые могут получить финансирование – широкая: от образовательных, медицинских, инфраструктурных до инициатив по реабилитации ветеранов и поддержки развития украинской культурной идентичности.

В конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации.

Проектные предложения принимаются с 4 мая до 1 июня 2023 года. Заявки подаются на сайте конкурса.

В случае возникновения вопросов по заполнению документов можно писать организаторам на почту [email protected]

Предварительно результаты конкурса будут объявлены 20 июня 2023 года.