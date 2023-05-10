"Время действовать, Украина!": в Каневе провели информационную встречу по случаю старта локальной инициативы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Каневе Черкасской области состоялась информационная встреча, посвященная конкурсу локальных инициатив в громадах «Время действовать, Украина!», который реализуется благотворительным фондом «МХП-Громаде». Встреча состоялась на территории Каневского Центра первичной медико-санитарной помощи, а именно в помещении, которое в прошлом году стало одним из победителей проекта «Время действовать, Украина!», передает УНН.
Детали
В начале встречи директор благотворительного фонда «МХП – Громаде» Татьяна Волочай искренне поприветствовала глав громады, поблагодарила за неравнодушие и сотрудничество. Также, отметила, что главы громад своим участием могут повлиять на то, чтобы в громадах жилось лучше и комфортнее. А руководитель национальных проектов благотворительного фонда «МХП – Громаде» Владимир Панченко подробно рассказал присутствующим об особенностях нынешнего конкурса. Во время информационной встречи, участникам представили детали проектных заявок, а также моменты управления проектным циклом для облегчения разработки проектов в целом.
Добавим
4 мая по инициативе “МХП-Громаде” начался новый сезон грантового конкурса в громадах “Время действовать, Украина!” Общий бюджет составляет 7 млн грн, а размер финансирования одного проекта – до 100 000 гривен. Одна команда может подать одну или более проектных заявок.
География конкурса – 12 областей Украины: от Волынской до Днепропетровской областей. Тематика проектов, которые могут получить финансирование – широкая: от образовательных, медицинских, инфраструктурных до инициатив по реабилитации ветеранов и поддержки развития украинской культурной идентичности.
В конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправления, коммунальные учреждения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, неправительственные организации.
Проектные предложения принимаются с 4 мая до 1 июня 2023 года. Заявки подаются на сайте конкурса.
В случае возникновения вопросов по заполнению документов можно писать организаторам на почту [email protected]
Предварительно результаты конкурса будут объявлены 20 июня 2023 года.