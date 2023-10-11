"Час діяти, Миронівщино": на Черкащині молодь облаштувала вуличний простір з меблями, книгами та настільними іграми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Молодь Мирнонівки, що на Черкащині, облаштувала вуличний простір з меблями, книгами та настільними іграми. Про це повідомляє благодійний фонд «МХП-Громаді», передає УНН.
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Проєкт реалізовано в межах конкурсу «Час діяти, Миронівщино!». Заявку на участь у конкурсі подали студенти, старшокласники і активісти.
«Коли на конкурс «Час діяти, Миронівщино!» прийшла заявка від студентів, старшокласників і активістів з проєктом «Вуличний простір», ми залюбки надали фінансування 100 тисяч грн.
На ці кошти ініціатори придбали м’які дивани, столи, вуличну гірлянду, пледи, звукове обладнання, книги та настільні ігри», - розповіли в «МХП-Громаді».
Простір уже збирає молодих людей: студентів, підприємців, вчителів.
«Тут зароджується новий формат комунікацій: через обговорення книг і фільмів, проведення тренінгів і конференцій, через спілкування і розумне дозвілля формується ініціативна спільнота міста», - ідеться у повідомленні.
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Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.