"Время действовать, Мироновщина": в Черкасской области молодежь обустроила уличное пространство с мебелью, книгами и настольными играми
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Молодежь Мироновки Черкасской области обустроила уличное пространство с мебелью, книгами и настольными играми. Об этом сообщает благотворительный фонд «МХП-Громаде», передает УНН.
Детали
Проект реализован в рамках конкурса «Время действовать, Мироновщина!». Заявку на участие в конкурсе подали студенты, старшеклассники и активисты.
«Когда на конкурс «Время действовать, Мироновщина!» пришла заявка от студентов, старшеклассников и активистов с проектом «Уличное пространство», мы охотно предоставили финансирование 100 тысяч грн.
На эти средства инициаторы приобрели мягкие диваны, столы, уличную гирлянду, пледы, звуковое оборудование, книги и настольные игры», - рассказали в «МХП-Громаде».
Пространство уже собирает молодых людей: студентов, предпринимателей, учителей.
«Здесь зарождается новый формат коммуникаций: через обсуждение книг и фильмов, проведение тренингов и конференций, через общение и разумный досуг формируется инициативное сообщество города», - говорится в сообщении.
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Справка
“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.