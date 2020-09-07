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ЧАЕС дозволили "гарячі" випробування нового сховища відпрацьованого ядерного палива

Київ • УНН

 • 17876 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Чорнобильська АЕС отримала дозвіл на проведення “гарячих” випробувань Сховища відпрацьованого ядерного палива “сухого” типу (СВЯП-2). Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

ЧАЕС дозволили "гарячі" випробування нового сховища відпрацьованого ядерного палива

"Державна інспекція ядерного регулювання України видала ДСП “Чорнобильська АЕС” окремий дозвіл на провадження діяльності введення в експлуатацію ядерної установки СВЯП-2. Отримання дозволу дозволить розпочати “гарячі” випробування із реальним відпрацьованим паливом, яке буде перевозитись зі сховища “мокрого” типу (СВЯП-1) у нове сховище “сухого типу” (СВЯП-2)", - йдеться у повідомленні.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції, як вказано, накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива “мокрого” типу СВЯП-1. Однак, термін експлуатації СВЯП-1 обмежений, тож їх мають перемістити у СВЯП-2.

За словами голови ДАЗВ Сергія Калашника, проведення “гарячих” випробувань за планами мають відбуватися протягом наступних 3 місяців. "Зокрема, проведення “гарячих” випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище 186 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання", - вказали у ДАЗВ.

Вказано, що всі працівники, які будуть залучені до проведення “гарячих” випробувань, пройшли відповідну підготовку і є професіоналами своєї справи.

Нагадаємо, у січні ЧАЕС отримала нове сховище відпрацьованого ядерного палива.

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