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ЧАЭС разрешили "горячие" испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива

Киев • УНН

 • 17876 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Чернобыльская АЭС получила разрешение на проведение "горячих" испытаний Хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2). Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

ЧАЭС разрешили "горячие" испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива

"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" отдельное разрешение на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки ХОЯТ-2. Получение разрешения позволит начать "горячие" испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище "сухого типа" (ХОЯТ-2)", - говорится в сообщении.

За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции, как указано, скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Однако, срок эксплуатации ХОЯТ-1 ограничен, поэтому их должны переместить в ХОЯТ-2.

По словам председателя ГАЗО Сергея Калашника, проведение "горячих" испытаний по планам должны проходить в течение 3 месяцев. "В частности, проведение "горячих" испытаний будет заключаться в перемещении в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения", - указали в ГАЗО.

Указано, что все работники, которые будут привлечены к проведению "горячих" испытаний, прошли соответствующую подготовку и являются профессионалами своего дела.

Напомним, в январе ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива.

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