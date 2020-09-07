ЧАЭС разрешили "горячие" испытания нового хранилища отработанного ядерного топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Чернобыльская АЭС получила разрешение на проведение "горячих" испытаний Хранилища отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2). Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала ГСП "Чернобыльская АЭС" отдельное разрешение на осуществление деятельности ввода в эксплуатацию ядерной установки ХОЯТ-2. Получение разрешения позволит начать "горячие" испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище "сухого типа" (ХОЯТ-2)", - говорится в сообщении.
За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции, как указано, скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Однако, срок эксплуатации ХОЯТ-1 ограничен, поэтому их должны переместить в ХОЯТ-2.
По словам председателя ГАЗО Сергея Калашника, проведение "горячих" испытаний по планам должны проходить в течение 3 месяцев. "В частности, проведение "горячих" испытаний будет заключаться в перемещении в новое хранилище 186 отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения", - указали в ГАЗО.
Указано, что все работники, которые будут привлечены к проведению "горячих" испытаний, прошли соответствующую подготовку и являются профессионалами своего дела.
Напомним, в январе ЧАЭС получила новое хранилище отработанного ядерного топлива.